Chaque jour ou presque, des records de chaleur sont enregistrés en Provence. Ce mardi, il a fait 39,8 degrés à Cogolin dans le Var et 39,5 à Fréjus, d'après Météo France.

Des fortes chaleurs enregistrées dans le Var et les Bouches-du-Rhône

La Provence est à nouveau touchée par un épisode de fortes chaleurs. Ce mardi, des températures très élevées ont été relevées, frôlant les 40 degrés dans plusieurs villes, notamment dans le Var. D'après Météo France, il a fait jusqu'à 39,8 degrés à Cogolin dans le Var. À Fréjus, on a aussi eu très chaud : 39,5 et jusqu'à 38,9 degrés au Luc. Dans les Bouches-du-Rhône, le mercure a grimpé très haut, notamment à Marseille où il a fait 36,6 degrés et 37,1 à Aubagne.