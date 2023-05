"Des grêlons plus gros que des œufs de caille" et de fortes pluies balayent le Bergeracois

"Il y avait cinq, six centimètres de grêle au moins", raconte Cédric Lougrat, le maire de Ribagnac, un petit village du Bergeracois entre Monbazillac et Bouniagues. Vers 19h ce samedi, de fortes pluies sont tombées sur le Bergeracois, accompagnées de grêle, et de vents. La Dordogne était en vigilance jaune aux orages depuis 18h, "et c'est monté très vite", ajoute le maire. Dans sa commune, une dizaine d'arbres se sont retrouvés couchés au sol à cause du vent. A priori il n'y a pas eu de dégâts, les grêlons n'étaient pas très gros.

Pas de dégâts selon la préfecture

A Bergerac en revanche, "c'était des grêlons plus gros que des œufs de caille", et beaucoup de pluie explique Pierre Labrunie, responsable de la communication à la mairie. Le match du BPFC face au FC Lorient a du être interrompu le temps de l'orage. Selon la préfecture de la Dordogne, à cette heure, "il n'y a aucun dégât ni intervention des services suite à la grêle". Les orages étaient très localisés sur certaines communes.

Le président de la fédération des vins de Bergerac et Duras Eric Chadourne craint des dégâts sur les vignes, même s'il est encore trop tôt pour les évaluer. Ce soir les orages se dirigent vers le Limousin selon Météo France. La Dordogne est toujours en vigilance jaune jusqu'à 22h.

A Ribagnac, 5 à 6 centimètres de grêle sont tombés selon le maire. - Cédric Lougrat