Des inondations dans le secteur de Saint-Omer, un supermarché fermé à Arques

Les pompiers du Pas-de-Calais sont très occupés dans le secteur de Saint-Omer ce jeudi après-midi. Il est tombé "des quantités très importantes d'eau" en quelques minutes selon Agate Météo. Une vingtaine de maisons ont été inondées notamment à Blendecques où il a fallu pomper l'eau et où des routes sont coupées.

Aldi paie le prix fort

Le magasin Aldi d'Arques a été fermé peu avant 16h. Une averse orageuse a transformé le parking et les allées du supermarché en piscine. La cellule inondation des pompiers a été mobilisée.

20 jours de pluie en 48h

Les averses sont fréquentes ces derniers jours et les précipitations s'accumulent. La Liane a débordé dans le secteur d'Hesdigneul et dans l'Audomarois entre le 31 octobre et le 1er novembre il est tombé l'équivalent de "20 jours de pluie en 48 heures" selon Patrick Marlière d'Agate Météo. Le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance jaune aux inondations, aux pluies et aux crues jusque ce vendredi 16h. La Hem, l'Aa, la Lys et la Lawe sont sous surveillance.