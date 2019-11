Des niveaux de pluie record dans les Landes

Mont-de-Marsan, France

Les précipitations, déjà intenses depuis le début du mois, sont en passe de battre des records. En une semaine, les Landes vont atteindre un niveau de pluie généralement atteint en un mois, selon Météo France.

Les passages pluvieux vont se succéder dans les prochains jours. Ce mercredi, on attend 15 à 20 mm de pluie. Jeudi et vendredi, c'est le sud des Landes et le littoral qui vont être principalement touchés, avec 20 à 30 mm de pluie prévus chaque jour.

"Pour l'instant, on ne parle pas d'inondation", précise Murielle Guegan, prévisionniste régionale Météo France à Bordeaux. Le département des Landes reste cependant en vigilance jaune pluie-inondation, notamment sur la Midouze.