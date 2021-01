De magnifiques nuages lenticulaires dans le ciel de Carcassonne

Les photos sont saisissantes, et elles illuminent les réseaux sociaux depuis mardi soir. Des nuages lenticulaires étaient visibles au coucher du soleil dans le ciel de l'est de l'Aude, autour de Carcassonne. Ces nuages apparaissent quand le vent souffle fort en altitude, et que l'atmosphère est humide. L'association "Suivi Météo Aude 11", qui a relayé sur Facebook et Twitter un photo prise à Villalier, explique c'est le vent de Cers (nord-ouest) qui a permis la formation de ces nuages. Le phénomène a aussi été observé dans le secteur de Trèbes.

Sur son site internet, Météo France précise qu'ils ont "une forme très particulière, ressemblant à des lentilles (les verres) ou à des soucoupes volantes". "En franchissant un relief, l'air se déplace en mouvements ondulatoires : lorsqu'il monte et se refroidit assez, l'eau se condense et forme le nuage lenticulaire. Ces nuages se rencontrent donc surtout à proximité du relief", détaille l'organisme.