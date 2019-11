Des opérations de déneigement en cours en Côte-d'Or

A 8h ce vendredi matin, les conditions de circulation sont "presque normales" nous informe-t-on au CIGT de Côte-d'Or, mais on rappelle les consignes de sécurité de base : attention à bien laisser les engins de déneigement faire leur boulot, ne pas tenter de les doubler, ils sont toujours à l'oeuvre dans plusieurs secteurs, du Morvan jusqu'à la vallée de l'Ouche et la frontière avec la Saône-et-Loire, dernier département en vigilance orange et où les hauteurs de neige dépassent parfois 10 centimètres. Les hauteurs de Beaune et de Nuits-Saint-Georges sont également concernées.

La carte du CIGT actualisée à 8h - CIGT 21

Des arbres par dizaines sur la chaussée

Mais ce qui provoque le plus de soucis, ce n'est pas la neige sur la chaussée, selon les agents, c'est la neige sur les arbres. Une neige lourde, gorgée d'eau, qui pèse de tout son poids sur les branches et les troncs : résultat, de nombreuses obstacles sur les routes du département, et il va falloir du temps pour les dégager. C'est notamment le cas sur la départementale 906, du côté de Lacanche, où des poids lourds sont à l'arrêt, parfois dans des virages, bloqués par des branches ou des arbres entiers.

En revanche, les transports en commun fonctionnent normalement d'après nos informations. Le standard de France Bleu Bourgogne reste ouvert en cas de problème : 03.80.42.15.15.