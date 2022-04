Vigilance accrue sur les routes de la Côte-d'Or à cause d'un épisode hivernal ce samedi 2 avril : les saleuses sont de sortie sur une partie du département.

Des opérations de salage et de déneigement en Côte-d'Or, le point sur les conditions de circulation

Une offensive tardive de l'hiver en Côte-d'Or ! Les routes sont parfois glissantes ce samedi 2 avril, après les températures négatives de la dernière nuit. Les principales complications ce samedi matin se situent au nord, à l'ouest et au sud de la Côte-d'Or.

"Une diagonale du verglas"

Dans le détail, la circulation est par exemple délicate sur la RD959 entre Beneuvre et Is-sur-Tille, au nord du département. Il y a même "une diagonale du verglas" selon Pierre Pernin, le directeur adjoint du CIGT 21. La diagonale s'étale entre Recey-sur-Ource, près de la limite Côte-d'Or et Haute-Marne, et Nolay, près de Beaune.

Selon le service Inforoute21 du Conseil départemental, les conducteurs doivent rester vigilants, dans les secteurs de Vitteaux, Sombernon, Pouilly-en-Auxois ou du côté de Beaune.

Le point de situation ce samedi matin selon Inforoute21 et les services du Conseil départemental en Côte-d'Or - CIGT 21

L'évolution de la situation en temps réel est à suivre également sur le site Inforoute 21.

Les services du Conseil départemental sont mobilisés pour améliorer les conditions de circulation. Des opérations de déneigement sont en cours. Les saleuses sont de sortie : elles vont rester une bonne partie de la matinée sur les routes. La circulation est fluide en revanche dans le Chatillonnais ou dans la plaine de Saône.