Des orages après le record de chaleur à Brest

Quelle douceur ce mercredi matin sur la pointe bretonne ! "J'en reviens pas", témoigne Jacqueline, auditrice à Combrit dans le sud Finistère. 17°à Brest et Quimper avant le lever du jour... et avant les orages prévus dans la journée, accompagnés d'un vent assez fort, prévoit Météo France sur le Léon côtier.

Résultat, les températures, estivales mardi, dégringolent. Si Belle-Isle-en-Terre conserve encore 24°, Pontivy 23° et Lannion 22°, il ne faudra pas compter sur plus de 21° à Quimper et 19° à Brest et Lorient.

Record de chaleur à Brest

Mercredi, Brest a battu un record ! Journée jusqu'à présent la plus chaude de l'année. Il a fait 28,3°C à 16h06 à la station Météo France de Guipavas. Une valeur nettement au-dessus des normales de saison. Jusqu'ici, c'est le 1er avril dernier qu'il avait fait le plus chaud avec un improbable 27,6°C. Et ce n'est pas une blague !