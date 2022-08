Des orages attendus dans Alpes-Maritimes, le département est placé en vigilance jaune

Des orages et de la grêle attendus dans les Alpes-Maritimes, ce mardi 30 août, le département placé en vigilance Jaune par Météo France.

Le département des Alpes-Maritimes est placé en vigilance jaune aux orages de midi à minuit et et aux pluies et inondations de 15h à minuit.

Des orages potentiellement forts

L'activité peut être localement forte, notamment sur le sud-est de la France et plus particulièrement sur les Alpes-Maritimes indique Météo France. Il y a aussi un risque de grêle et de fortes rafales de vent. Des orages qui toucheront les vallées de l’arrière-pays mais qui pourraient aussi atteindre les zones côtières en fin de journée.