Des orages, de la pluie, de la grêle et du vent annoncés en Dordogne placée en vigilance météo

La Dordogne est placée en vigilance jaune orages et vent à partir de ce midi. Photo d'illustration

Des orages sont annoncés en Dordogne ce lundi après-midi. Le département est placé en vigilance jaune pour des risques d'orages, et pour des vents violents à partir de midi. Des inondations sont également prévues, car une vigilance jaune pour les crues est en cours pour la Dronne Aval et l'Isle aval.

Risque d'orages, de vent et de grêle

Les prévisionnistes de Météo France expliquent à France Bleu Périgord que deux perturbations vont passer dans le département. La première à l'est avec des risques d'orages et la deuxième va traverser d'ouest en est, là aussi avec des risques d'orages avec un risque de grêle. Le phénomène devrait se déclencher vers "14h ou 15h" et les dégradations devraient quitter le département avant 20 heures ce soir. Météo France prévoit des rafales de vent "jusqu'à 80 ou 90 km/ heures".

La tempête Larisa a provoqué des dégâts, notamment dans le Ribéracois. Le weekend dernier, il y a des inondations sur les bords de la Vézère, l'Isle et la Dronne.