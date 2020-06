Des orages et de nombreuses interventions pour les pompiers en Occitanie

En Haute-Garonne, les pompiers ont du intervenir une cinquantaine de fois dans la nuit de vendredi à samedi pour des opérations diverses, notamment des chutes d'arbre. Même chose dans le Tarn-et-Garonne où le SDIS a recensé près de 450 appels dans la nuit... Des appels pour des infiltrations d'eau, des poteaux tombés ou encore des dégâts sur les toitures. Des interventions étaient encore en cours au petit matin alors que la vigilance orange pour orages a été levée tôt ce samedi matin.

Six départements de l'ex région Midi-Pyrénées, le Tarn, l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Gers et le Lot étaient concernés par cette vigilance orange. Presque rien à signaler dans le Tarn, avec seulement quatre interventions dans la nuit. Un peu plus agité en revanche dans le Gers avec des inondations notamment dans la nuit à Masseube. On a également relevé des rafales de vent approchant des 100 km/h à Castanet en Haute-Garonne ou encore 110 km/h à Savenès dans le Tarn-et-Garonne.