Des cumuls de pluie parfois importants, de la grêle par endroits, du vent...la journée de samedi a été agitée ce samedi dans le Berry. L'Indre et le Cher ne sont plus en vigilance orange, mais de nouveaux orages sont attendus ce dimanche.

Des orages parfois violents dans l'Indre et le Cher ce samedi

Comme prévu par les services de Météo France et l'association Météo Centre, une deuxième vague orageuse a traversé le Berry ce samedi après midi. Des orages accompagnés de fortes pluies ou de grêle et de bourrasques de vent. Ce samedi soir, 40 départements sont toujours placés en vigilance orange aux orages alors que l'Indre et le Cher sont désormais en vigilance jaune.

Sous les orages, les cumuls de pluie ont été parfois importants : voici le bilan pluviométrique à 18h30 ce samedi

Villegouin : 21.6mm

Culan : 19.4mm

Levroux : 17.2mm

St-Michel-en-Brenne : 17.0mm

Menetreols-sous-Vatan : 14.8mm

St-Maur : 14.0mm

Graçay : 10.6mm

Vicq/Nahon : 9.2mm

Varennes/Fouzon : 8.8mm

St-Pierre-de-Jards : 8.4mm

Chassignolles : 5.0mm

Normes pour le mois : Châteauroux : 54.9mm, Bourges : 60.5

Ces orages ont parfois été accompagnés d'averses de grêle comme en témoignent ces photos

3 à 4 cm de grêle à Saint-Symphorien dans le Cher - Laurent Jamet - Météo Centre

Photo prise ce samedi après-midi à Venesmes dans le Cher - Steven Caquais - Météo Centre

Selon Météo France, de nouveaux orages pourraient éclater ce dimanche après-midi