Des orages violents annoncés en Côte-d'Or

Attention aux orages, ils s'annoncent une nouvelle fois localement forts voire violents, du mercredi 16 août à 6H du matin jusqu’au jeudi 17 août à 10H prévient la préfecture de Côte-d'Or qui nous met en garde dans le communiqué suivant :

Deux dégradations orageuses distinctes vont se succéder. Une première vague pluvio-orageuse devrait balayer la Bourgogne-Franche-Comté entre mercredi matin et le début d'après-midi, puis se diriger vers le sud de la Champagne-Ardenne, la Lorraine et le nord Alsace d'ici la fin d'après-midi.

Au passage de cette vague, les orages peuvent se montrer localement forts et s'accompagner des phénomènes suivants : -Des rafales de vent comprises entre 60 et 80 km/h voire ponctuellement se rapprochant des 90 km/h

-Des chutes de grêle de petite taille (1-2cm de diamètre maxi)

-De fortes intensités pluvieuses montant jusqu'à 15 à 30 litres d'eau/m2 en moins d'une heure

-Une activité électrique importante. Peu avant la soirée de mercredi et jusqu'à jeudi matin, une seconde vague d'orages, certainement plus marquée que l'initiale, devrait concerner la plupart des régions.

Ces orages pourront s'avérer localement violents par endroits, avec des rafales pouvant atteindre les 90 km/h et les dépasser ponctuellement, des chutes de grêle de taille moyenne très localement, des quantités d'eau importantes en très peu de temps (15 à 30 litres/m2 voire 40-50 litres/m2 sous un orage peu mobile ou par succession d'orages en un même point) et une activité électrique marquée.

La préfecture de Côte-d'Or invite chacun à rester vigilant et à adapter ses activités extérieures aux risques induits par cette possibilité d’orages localement violents.