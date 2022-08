Un épisode orageux sévère est annoncé par les météorologues dès ce mardi soir dans le Sud-Est, d'abord dans le Languedoc (Hérault et Gard) avant de rejoindre les Bouches-du-Rhône et le Var mercredi.

Des orages violents attendus notamment dans les Bouches-du-Rhône et Var

Après les pluies de ce dimanche 14 août, un nouvel épisode orageux sévère est annoncé par les météorologues dès ce mardi soir dans le Sud-Est, d'abord dans le Languedoc (Hérault et Gard) avant de rejoindre les Bouches-du-Rhône. Selon Paul Marquis, de la Météo du 13, "les zones littorales des Bouches-du-Rhône seront particulièrement à surveiller" et cette dégradation qui s'annonce sera la plus intense de l'année sur le département.

Sur la Côte Bleue, certaines communes ont déjà alerté leurs habitants et les touristes sur place.

Selon la ville de Sausset-les-Pins, les prévisions météo annoncent des risques d'orages "intenses et diluviens" en fin de nuit prochaine (de mardi à mercredi) avec de fortes rafales de vent. Après une accalmie mercredi matin, les perturbations pourraient reprendre à la mi-journée. Le cumul de pluie annoncé est estimé entre 70 et 120 mm en 24 heures, alors que seulement 61 mm sont tombés sur le secteur depuis le 1er janvier.

Le maire de Sausset-les-Pins a donc décidé de déclencher le protocole de crise. Les services de la mairie sont mobilisés dès ce mardi matin et conseillent déjà aux habitants d’éviter de sortir de chez eux durant cet épisode et de prendre toutes les mesures possibles pour s’en préserver.

Après déjà un orage violent sur le secteur de Brignoles dimanche 14 août, le Var pourrait aussi être concerné par ce nouvel épisode orageux. Selon Météo Varoise, le département "se retrouvera sous l'influence d'une forte instabilité laissant craindre des orages localement forts à violents par périodes" dans la nuit de mardi à mercredi.

