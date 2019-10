Un épisode pluvio orageux parfois intense va traverser l'Hérault cette nuit

Hérault, France

46 départements sont placés ce lundi soir en vigilance orange par Météo France, de l'Aquitaine au nord Est du pays en passant par l'Occitanie. L'Hérault fait parti des départements concernées par cet épisode pluvio orageux à partir de 22h et jusqu'à 6h mardi matin.

Pas d'orages stationnaires

"Selon nos collègues de Méteo France, l'événement ne devrait pas stationner mais traverser le département assez vite, on ne craint donc pas, à priori de cumuls importants de précipitations ni de débordements de cours d'eau. En revanche, il faut s'attendre a _des pluies intenses sur des périodes de 10 à 15 minutes associées à du vent fort_. Tout le département sera touché. Les nuages s’évacueront par l'est en fin de nuit" précise Alix Roumagnac de la société Predict Services

Dans un communiqué publié ce lundi soir, la Ville et la Métropole de Montpellier appellent les citoyens à la prudence. Il est vivement conseillé de ne pas s'approcher des arbres, de ranger et de fixer les objets sensibles au vent. Le stationnement sur le quai du Pirée est interdit. La décision d'ouvrir ou non les parcs et jardins de la ville ainsi que le zoo du Lunaret , mardi, sera prise après vérification des lieux et éventuelles remises en état.