PHOTOS - Des particuliers ramassent le bois échoué à Valras-Plage suite aux intempéries du week-end

À Valras-Plage, on ne voit plus le sable mais des branches et des troncs d'arbres à perte de vue. Après les grosses intempéries du week-end du 12 mars, les bouts de bois qui étaient charriés par l'Orb et repoussés par la houle se sont échoués sur la plage. Alors, quelques personnes en profitent pour aller ramasser du bois.

Comme Laurent, 52 ans. Il a fait une heure de route pour venir récupérer du bois flotté. Il est artisan et en a besoin pour fabriquer des tresses à savon. Ce sont des objets de décoration qu'on peut mettre dans une salle de bain ou dans une armoire. Il les vend à Aigues Mortes : "ça vaut très cher le bois flotté. Quand on l'achète, automatiquement on revend nos produits plus chers. Par contre quand on l'a gratuitement, on les revend moins cher." Il a deux gros sacs bleus avec lui. Laurent en profite pour ramasser les détritus : "si on peut participer à dégager un peu la plage, il n'y a pas de soucis. Au contraire."

Du bois qui prendra forme chez des particuliers

D'autres personnes arpentent la plage en quête de bois qu'elles pourraient réutiliser. Gérard, 64 ans, a trouvé une planche de bois qui mesure environ 1 mètre 60 : "c'est une écorce bien plate. Je vais la laisser sécher et puis après je verrai ce que j'en ferais. Un objet de décoration. Je pourrais l'accrocher au mur et écrire les prénoms de mes sept petits-enfants dessus." Ce Sérignanais n'est pas là pour ramasser les déchets. Sa femme, Dominique, 61 ans, est impressionnée par ce qu'elle voit : "ça fait quelques années qu'on est là. C'est la première fois qu'on voit autant de bois sur cette plage. D'habitude on a du beau sable tout lisse avec des jeux pour les enfants. Là c'est recouvert de bois, c'est impressionnant." Elle qui vient souvent à Valras-Plage constate : "on n'est pas prêts de remettes des serviettes sur la plage vu l'état dans lequel elle est."

Ils ne sont pas les seuls à ramasser le bois pour leur utilisation personnelle. Une grand mère et sa petite fille ramassent des petits rondins de bois. C'est Michèle, 73 ans qui habite Béziers. "On va les utiliser comme chaises pour la maisonnette qu'il y a pour les enfants à Béziers." Ou encore Magdaléna, 28 ans, qui habite Valras-Plage. Elle range des brindilles et des grosses branches dans un sac de supermarché. Elle espère pouvoir allumer du feu dans son poêle. Il servira à la chauffer l'hiver prochain.

Une plage bientôt nettoyée

La mairie est en train de chercher l'entreprise qui va venir nettoyer tout le bois. Elle espère que la plage retrouvera son visage normal avant les vacances de Pâques. "On reçoit tous les végétaux coupés depuis la source de l'Orb et les affluents. Tout se dépose sur notre plage. Si on pouvait renvoyer à tous les expéditeurs son quota de bois et lui faire payer, ça nous coûterait moins cher mais bon. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne nous dit qu'il va nous aider à la nettoyer" explique le maire Daniel Ballester. Lui et l'association Rescue Ocean organisent une opération de nettoyage le dimanche 27 mars de 9h à 13h.

Gérard va transformer cette planche de bois échouée en un objet de décoration chez lui. © Radio France - Morgane Guiomard

Valras-Plage est recouverte de branches et de troncs d'arbres suite aux intempéries du week-end. © Radio France - Morgane Guiomard