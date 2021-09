Suite aux fortes intempéries dans le Gard, 56 pompiers des Bouches-du-Rhône et marins-pompiers de Marseille sont partis en renfort dans le département où il a plu l'équivalent de deux mois et demi de pluie en moins de 3 heures. Le Gard est toujours en vigilance Orange.

Des pompiers et marins-pompiers des Bouches-du-Rhône en renfort dans le Gard

Les secours sont toujours mobilisés dans le département du Gard victime de violentes intempéries ce mardi 14 septembre. Des records de précipitations ont été enregistrées, il est tombé l'équivalent de deux mois et demi de pluie en moins de trois heures. Près de 350 sapeurs pompiers des départements voisins ont été envoyés en renfort : 56 pompiers des Bouches-du-Rhône et marins-pompiers sont aussi partis pour aider leurs collègues. Ils sont dotés de moyens spécialisés (pompage, sauvetage aquatique et drones). 3 hélicoptères sont prépositionnés à Nîmes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Six autres départements en Occitanie ont également été placés en vigilance orange : l’Hérault, l’Aveyron, la Haute-Garonne, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.