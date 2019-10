Des pompiers vauclusiens spécialisés dans le sauvetage en eau vive en renfort dans les Pyrénées-Orientales

Avignon, France

Un groupe de 16 pompiers spécialisés dans le sauvetage aquatique en eaux vives a quitté ce mardi matin le Vaucluse, en renfort préventif inondation dans les Pyrénées-Orientales. Seize pompiers, cinq engins, quatre embarcations et un véhicule de commandement sont associés à un groupe de sauvetage venu des Bouches-du-Rhône et un groupe polyvalent inondation du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Les Pyrénées-Orientales, comme deux autres départements et la principauté d'Andorre, sont en vigilance orange aux orages et aux risques d'inondations.