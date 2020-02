Des rafales à 117 kilomètres heures et un troisième weekend venteux dans le Nord et le Pas-de-Calais

Le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance jaune aux vents violents dimanche 23 février. A 10 heures du matin, on relève des rafales à 117 kilomètres heures au Cap Gris Nez et autour de 100 kilomètres heures sur la côte d'Opale. C'est le troisième dimanche où le vent souffle ainsi.