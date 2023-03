Des rafales de vent à 170 km/h sur le massif de la Séranne !

Le département de l'Hérault est en vigilance orange aux vents violents ce vendredi. La tramontane souffle avec des rafales qui peuvent atteindre les 140 km/h à l'est de l'A75, jusqu'à Saint-Martin-de-Londres. Elles ont même atteint les 170 km/h sur le massif de la Séranne, au nord de Montpellier. À l'ouest de l'Hérault, elles vont de 90 à 100 km/h.

Plusieurs coupures de courant ont été constatées dans les Hauts cantons où le vent souffle fort depuis jeudi soir. La route de Bédarieux à Lodève a été particulièrement touchée.. un arbre est tombé. Il a fait chuter un poteau électrique. Ce qui a entrainé une coupure de courant sur la zone.

Plusieurs routes coupées à cause d'accidents

L'appel est à la prudence sur les routes : plusieurs accidents ont eu lieu ce vendredi. Il y a eu une quarantaine d'interventions du Minervois au Saint-Chinianais pour dégager les arbres et les branches des routes.

Un poids lourd est entré en collision avec une voiture entre Bédarieux et Hérépian. La RD909 a été fermée ce vendredi midi au niveau du carrefour avec la RD136e7, sur la commune d’Autignac, le temps de l'intervention des secours.

La route de Saint-Pons a également été fermée suite à un accident sur la RD612, après le giratoire avec la RD64, sur la commune de Béziers.

Dans le secteur de Saint-Pons-de-Thomières, trois arbres sont tombés sur la RD907, ce qui a perturbé la circulation.

Parcs et jardins fermés

En raison des vents violents, les parcs et jardins de Montpellier et Castelnau-le-Lez sont fermés. Sont concernés le bois de Montmaur, la réserve naturelle du Lez, le zoo de Lunaret, les cimetières de Montpellier ainsi que le parc des Berges du Lez, les Halles des Perrières, le square de la Crouzette, le jardin des Oliviers, le parc Lydie-Wilson et celui du Mas du Rochet à Castelnau-le-Lez. L'accès au parking boisé et au parcours sportif du parc Laporte est condamné. Les deux cimetières (Crouzette et Champ Juvénal) ont été fermés également à titre préventif.