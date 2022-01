Le mistral s'est bien invité dans le Gard ce mercredi. Il devrait être encore plus fort jeudi.

Des rafales de vent à près de 90 km/h à Pujaut, bien plus encore jeudi ?

Le vent a atteint près de 90 km/h dans le Gard rhodanien, ce mercredi, d'après Météo Gard. "Et parfois 125 km/h de l’autre côté du Rhône, à Marignane". Et c'est parti pour s'intensifier, et durer la journée de jeudi. Jusqu'à dépasser les 100 km/h.