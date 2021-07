De fortes rafales de vent attendues en Bretagne dans la nuit de lundi à mardi

Météo France classe les quatre départements bretons en vigilance jaune vent violent pour la soirée du lundi 5 et jusqu'à mardi 6 juillet inclus. Des pluies abondantes, du vent très soutenu et une forte houle sont à prévoir selon Météo Bretagne.

Les vacances scolaires débutent ce mardi soir mais la météo n'est pas au rendez-vous. Toute la Bretagne a été classée en vigilance jaune vent violent par Météo France pour la soirée du lundi 5 juillet et dans la nuit du lundi au mardi 6 juillet inclus. Des rafales pouvant atteindre voire dépasser localement les 100 km/h sont attendues sur le littoral breton.

Les activités nautiques et les balades en forêt déconseillées ce mardi

Cet épisode venteux sera accompagné de pluies abondantes et d'une forte houle, principalement sur l'ouest et le sud de la région. Météo Bretagne déconseille les activités nautiques, les baignades et les balades en forêt ce mardi. Les plus fortes rafales sont attendues entre 23 heures ce lundi et ce mardi midi. Le vent faiblira ensuite à partir de mardi soir.

Sur le littoral, la préfecture maritime prévoit des vagues inhabituelles pour la saison, surtout dans le sud de la Bretagne. De son côté, la préfecture du Morbihan appelle à ne pas se balader sur le littoral et recommande de bien fixer ou ranger les objets sensibles au vent. En ville, il faut être vigilant sur des chutes d'objets depuis des fenêtres ou des balcons.

Météo Bretagne a profité de cet épisode inhabituel en été pour revenir sur les tempêtes estivales qui ont marqué la Bretagne. La dépression « Wolfgang » du 29 et 30 juillet 2019 avait touché le Finistère et les îles morbihannaises. En 1969, 30 bretons étaient morts lors d'une dépression au creusement très rapide. On avait alors enregistré 166 km/h à Brest et 144 km/h de la Pointe du Groin à Cancale.