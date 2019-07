Des rafales de vent ce dimanche en Provence : le risque incendie est sévère

Provence, France

La pluie et les orages de ces dernières vingt-quatre heures n'auront pas suffit à humidifier les sols. Les Bouches-du-Rhône et les Alpes-de-Haute-Provence sont en alerte jaune à la sécheresse. Le mistral est aussi de retour ce dimanche 28 juillet en Provence. Les sapeurs-pompiers appellent donc à une extrême vigilance. Toutes les conditions sont réunies pour favoriser les départs de feu. Au total, 900 sapeurs-pompiers sont sur le qui-vive dans les Bouches-du-Rhône, soit quasiment le double d'une journée normale. Huit massifs forestiers sont interdits d'accès dans le département à cause des risques d'incendies. Il s'agit des massifs des Barjaquets, de l'Arbois, de l'Etoile, du Garlaban, des Calanques, de la Marcouline, du Cap Canaille et de la Côte bleue. Dans le Var, les gorges du Verdon sont fermées à hauteur de la commune d'Aiguines à cause d'un vent d'ouest supérieur à 20km/h qui souffle sur le lac de Sainte-Croix. Les embarcations sont donc interdites dans les gorges.