Des rafales de vent jusqu'à 110 km/h en Provence

Prudence ce mercredi, les Bouches-du-Rhône et le Var sont placés en vigilance jaune pour vent violent. Des rafales jusqu'à 110 km/h sont attendues dans la journée dans les Bouches-du-Rhône de Marignane à Carry-le-Rouet.

Le soleil est de retour en Provence ce mercredi mais le mistral aussi. Météo France annonce de fortes rafales de vent et place les Bouches-du-Rhône et le Var en vigilance jaune pour vent violent. Des pointes jusqu'à 110 km/h sont attendues dans les Bouches-du-Rhône du côté de Marignane notamment et sur le littoral. Dans le Var le mistral va également souffler dans la journée jusqu'à 65 km/h, de Toulon à Draguignan, en journée.

Les marins pompiers alertent sur les risques de chutes de branches ou de mobilier urbain. Pensez bien à attacher ou à rentrer vos objets pour éviter qu'ils ne s'envolent. Et faites particulièrement attention si vous prenez la route

