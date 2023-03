Météo : le Var en vigilance orange, des rafales de vent jusqu'à 130 km/h attendues

Météo France place le département du Var en vigilance orange ce vendredi à cause des vents violents : des rafales à 95 km/h à Salernes, 90 km/h à Brignoles et même jusqu'à 110 km/h à Seillans et 130 km/h par endroits sont attendues. Le vent de nord-ouest va souffler fort dans le Var ce vendredi dès le début d'après-midi. Yohan Laurito de la Météo varoise évoque même sur France Bleu Provence des pointes "localement à 140 km/h sur les hauteurs de la Dracénie et du pays de Fayence".

ⓘ Publicité

C'est ce vendredi en début d'après-midi que le vent de nord-ouest se renforce nettement sur l'est du Var et l'ouest des Alpes-Maritimes, typiquement la région de Fayence et l'arrière-pays de Grasse. Ce vent fort faiblit légèrement en première partie de nuit de vendredi à samedi.

Des précautions à suivre

Avec la sécheresse des sols, la préfecture du Var s'inquiète des départs de feux. Elle rappelle dans un communiqué que le brûlage des végétaux est interdit. L'incinération des déchets verts n'est autorisée qu'en l'absence de vent et doit être soumise à une déclaration en mairie.

Il est également conseillé de limiter ses déplacement et sa vitesse sur autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou un attelage sensible aux effets du vent.

La préfecture du Var demande aussi de vérifier et renforcer les arrimages des bateaux dans les ports, ainsi que l’ancrage des chapiteaux et barnums.

Il faut aussi ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés.

Par ailleurs, la préfecture déconseille de se promener en forêt ou sur le littoral. En ville, soyez vigilant face aux chutes possibles d'objets divers ou aux chutes de branches. En cas de dégâts, n'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.