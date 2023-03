Des rafales de vent jusqu'à 80km/h et des orages prévus en Dordogne

À partir de ce vendredi midi, la Dordogne passe en vigilance jaune vents et orages pour le reste de la journée. Météo France met en alerte le département avec le passage de la tempête Mathis dans le Cotentin et dans le Pas-de-Calais. Elle va provoquer des averses et des vents violents sur le nord de la France, mais il risque d'y avoir des effets aussi en Périgord. Météo France prévoit ici des rafales jusqu'à 80 km/h.

ⓘ Publicité