Des rafales jusqu'à 120 km/h en Mayenne, près de 200 foyers toujours sans électricité

Le vent a soufflé fort en Mayenne ce samedi 8 janvier. Météo France avait placé le département en vigilance jaunes aux vents violents. Des rafales de vents jusqu'à 120 km/h en Mayenne hier à Ernée selon la page Facebook de Météo Mayenne. Du jamais vu depuis 1996.

Jusqu'à 5.000 foyers ont été privés d'électricités (pendant une quinzaine de minutes) dans la journée du côté d'Evron à cause des vents violents. Dimanche 9 janvier au matin, selon Enedis, 150 à 200 foyers n'ont toujours plus de courant à cause d'arbres couchés sur des lignes électriques ou de lignes renversées par le vent.

"Des renfort ont été appelé" pour rétablir la situation le plus rapidement possible assure Enedis. En Mayenne selon les pompiers, ces fortes rafales n'ont pas fait de gros dégâts.