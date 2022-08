Dans le Var et les Bouches-du-Rhône, des records d'ensoleillement ont été enregistrés durant ce mois de juillet d'après Météo France. C'est le cas sur l'île du Levant, au Luc et à Marignane.

Des records d'ensoleillement battus dans le Var et les Bouches-du-Rhône en juillet

Ce mois de juillet restera décidément dans l'histoire. En plus de la sécheresse, des différentes vagues de très fortes chaleur, dans certaines communes ou villes du pays des records d'ensoleillement ont été enregistrés. C'est le cas notamment dans le Var : au Luc et sur l'île du Levant (Hyères) et dans les Bouches-du-Rhône : à Marignane.

Sur l'île du Levant : 421 heures et 15 minutes ont été enregistrées en juillet. Le précédent record en juillet était de : 399 heures et 40 minutes et datait de 2015.

Au Luc : 410h et 48 minutes de soleil ont été enregistrées en juillet. Le précédent record en juillet était de : 397 heures et 23 minutes et datait de 2010.

A Marignane : 420 heures et 52 minutes ont été enregistrées en juillet. précédent record était de : 406 heures et 48 minutes et datait de 1942.

Les 421 heures et 15 minutes de soleil enregistrées sur l'île du Levant constitue même un record mensuel national pour le mois de juillet, a également annoncé sur Twitter Gaétan Heymes, prévisionniste chez Météo France.

