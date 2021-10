Des records d'ensoleillement en octobre pour la Vienne et les Deux-Sèvres

Le mois d'octobre se termine, ce dimanche 31 octobre, avec un record d'ensoleillement. Les jours sont plus courts certes, les nuits plus fraiches, mais nous avons eu le droit en Vienne et Deux-Sèvres à de très belles journées, selon les chiffres analysés par Emmanuel Moreau, notre prévisionniste Météo France et fournis grâce à nos deux stations de relevés de Poitiers et Niort.

Le mois d'octobre le plus ensoleillé depuis 24 ans

Des records datant de 1997 ont été battus. Avec plus de 200 heures de soleil, à Poitiers et 184 à Niort. Cela signifie aussi peu de pluies, seulement 15 mm et des températures plus importantes en journée (un degrés de plus en moyenne). En revanche, les écarts jour/ nuit ont été plus marqués que d'habitude avec par endroit quelques belles gelées.