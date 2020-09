Des records de chaleur attendus pour cette fin d'été en Limousin

Depuis le début de la semaine, le mercure ne cesse de grimper ! Une tendance qui va se confirmer tout au long du week-end. C'est lundi prochain, que les records de températures devraient tomber! D'ailleurs, Météo France prévoit jusqu'à 33 degrés en Haute-Vienne et 36 en Corrèze, du bassin de Brive jusqu'à Argentat, au plus chaud de la journée.

L'été indien se dessine"-Bernard Vallat Météo France

Avec des températures très douces la nuit et chaudes la journée, "l'été indien se dessine" confie Bernard Vallat de Météo France,"puisque chaque jour on est aux environs de 28-30 degrés. Ces températures devraient continuer de grimper notamment dimanche, où elles dépasseront 30C° sur la région. La journée la plus chaude est attendue lundi, où les températures vont sans doute tutoyer les records".

Côté précipitations, la station de Limoges-Bellegrade n'a enregistré qu'un seul millimètre de pluie depuis deux semaines. Une situation de sécheresse accentuée par le vent, qui assèche les sols de façon continu :"on espère, selon les prévisions, que la pluie reviendra en fin de semaine prochaine sur la région avec un temps plus perturbé" insiste Bernard Vallat.

Ces conditions météorologiques relèvent sans doute du réchauffement climatique, même si pour le prévisionniste de Météo France, c'est encore trop tôt pour l'affirmer :"Si l'on regarde les températures enregistrées ces dernières années, pour un mois de septembre, sur la station de Limoges-Bellegarde on se rend compte que l'on a battu beaucoup de records depuis 2015, en revanche si l'on regarde la station de Brive, on constate que les records datent de la fin des années 80. C'est peut-être dû au réchauffement climatique mais de là à en tirer des conclusions, c'est un peu hâtif".