Des records de chaleur battus dans la Loire et en Haute-Loire cette semaine

Il a fait chaud, très chaud pour la saison, cette semaine en Loire et en Haute-Loire. Des records ont été battus dans plusieurs stations météo de nos deux départements mercredi 31 mars et jeudi 1er avril. Il a fait, en moyenne, dix degrés de plus qu'habituellement au mois de mars.

Le thermomètre a grimpé cette semaine dans la Loire et en Haute-Loire. Plusieurs records de chaleur ont été relevés par les stations météo de Météo France. Les températures n'ont jamais été aussi élevées pour un mois de mars dans plusieurs villes de nos départements.

Mercredi, le jour le plus chaud dans la Loire

À Saint-Étienne et Andrézieux-Bouthéon, vers l’aéroport, il a fait 24,9°C jeudi 1er avril et jusqu'à 25,6°C mercredi 31 mars. Ce mercredi a été le jour le plus chaud de la semaine. La station n'avait jamais enregistré une température aussi élevée depuis 25 ans. Le dernier record, établi à 24,7 degrés, datait du 3 avril 1995.

Le record a aussi été battu le 31 mars à Balbigny, dans la vallée de la Loire, où il a fait jusqu'à 27,8°, température la plus chaude enregistrée dans tout le département de la Loire, alors, pourtant, que la station se trouve à 336 mètres d’altitude. C'est la plus forte valeur de la semaine.

À Roanne, il a fait 25°C, le 31 mars, et à Boën-sur-Lignon, le thermomètre est monté à 26,2°C le même jour. Le dernier record de température remontait au 6 avril 1999 avec 25,7°C.

Enfin, à Bourg-Argental, dans le massif du Pilat, il a aussi fait très chaud mercredi : 25,4°C. Le dernier jour aussi chaud dans cette station remontait au 3 avril 1995, avec 23,7°C.

C'est à Balbigny qu'il a fait le plus chaud cette dernière semaine de mars, avec un thermomètre qui a affiché jusqu'à 27,8° celsius. © Radio France - Denis Souilla

Jeudi, jour le plus chaud en Haute-Loire

En Haute-Loire, il a fait 26,3°C à Brioude ce jeudi. C'est dix degrés de plus qu'habituellement à cette saison. À Brioude, il fait 16°C habituellement à la fin du mois de mars. La station de Brioude a enregistré un nouveau record de température jeudi : l’ancien record datait du 6 avril 1999 et affichait 25,3°C.

Au Puy-en-Velay, il a fait 24°C ce 1er avril. Jeudi a été la journée la plus chaude de la semaine en Haute-Loire. Il fait normalement aux alentours de 14°C à cette époque de l’année. Les températures de cette semaine relevées dans la station de Chadrac, à côté du Puy-en-Velay, égalent celles du 3 avril 1995, dernier record enregistré.

À Monistrol-sur-Loire, le record a également été égalé ce jeudi avec 22,7°C enregistré, contre 22,8°C le 6 avril 1999, il y a vingt-deux ans.

C'est à Brioude qu'il a fait le plus chaud durant cette dernière semaine de mars 2021, avec un thermomètre affichant 26,3° Celsius. © Radio France - Denis Souilla

Le signe certain d'un réchauffement climatique

Ces records de température, égalés pour le Puy-en-Velay et Monistrol, et même dépassés pour Brioude, sont "dans la lignée de ce que l’on voit depuis une trentaine d’année" détaille Cyril Bourdier, technicien météo, au centre d’Aurillac, "Quand on bat un record, c’est 9,5 fois sur 10 un record de chaleur et non pas de froid. Ce qui est logique dans un contexte de réchauffement global du climat" continue-t-il.

Il explique aussi qu'un record de chaleur en lui-même n’est pas significatif, mais sa répétition oui ! "La répétition de ces épisodes et l'augmentation de leur fréquence sont des marqueurs du réchauffement du climat" souligne Cyril Bourdier. "Quand on assiste à un épisode de neige ou de froid sévère, on nie le réchauffement, mais ce sont des bêtises" insiste-t-il, le marqueur le plus important c'est que, ces dernières années, "les records sont systématiquement des records de chaleur et les épisodes de températures extrêmes, des épisodes caniculaires, de plus en plus fréquents". Il faut regarder l’ensemble d’une année et même plusieurs décennies. C'est d'ailleurs pour cela qu'une station météorologiques est considérée comme "jeune" si elle a moins de 30 ans.

Retour à des températures plus moroses la semaine prochaine

La semaine prochaine, "Le changement de temps pourrait être brutal à partir de lundi pour le Nord de la France et mardi pour notre département. Des giboulées neigeuses jusqu'en plaine semble de l'ordre du possible, le tout sous des températures largement en dessous des normales de saison" prévoit le site spécialisé Météo42.

Pour le mois d'avril, Météo France annonce un retour aux normales de saison, avec "un scénario proche des normales privilégié pour les températures", mais "des conditions sèches sont plus probables sur le sud du pays" en ce qui concerne les précipitations.