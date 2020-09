Des records de chaleur risquent de tomber en Bretagne en septembre !

Il va faire de plus en plus chaud cette semaine, et des records sont même attendus en fin de semaine en Bretagne.

Coup de chaud sur la Bretagne ! Les températures très agréables cette semaine font inciter les baigneurs à se rendre à la plage. Voici les relevés de Météo Bretagne sur les huit premiers jours du mois de septembre 2020 :

Nantes +2.0°C

Rennes +1.8°C

Quimper +1.6°C

Saint-Nazaire +1.6°C

Saint-Brieuc +1.5°C

Brest +1.4°C

Belle-Ile +1.1°C

Ouessant - Phare du Stiff +1.0°C

Lorient +0.8°C

Dinard - Pleurtuit +0.3°C

Et ce sera plus chaud encore en fin de semaine : "Un regain de chaleur est attendu à partir de dimanche malgré un début septembre déjà plus chaud que la normale", annonce Météo Bretagne. "Une anomalie froide d'altitude viendra se positionner entre le détroit de Gibraltar et la Péninsule Ibérique. La position de cette anomalie va permettre aux masses d'air chaud présentes sur la Méditerranée de remonter dans un flux de sud-est sur la France. C'est donc de l'air très chaud et sec qui va investir la région dès dimanche." Au point que "les records sont localement menacés."

30, 31, 32° !

Résultat, on attend plus de 30 degrés dimanche sur l'est de la Bretagne. Et lundi ? Il "s'annonce comme la journée la plus chaude de la semaine avec des températures qui pourront atteindre 31 ou 32 degrés sur une partie de l'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique et des Côtes d'Armor." Et le mercure restera élevé au moins jusqu'au 17 septembre, estiment les prévisionnistes de Météo Bretagne.