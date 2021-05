Des records de chaleur pourraient être battus ce week-en Dordogne

Il va faire beau et chaud en ce week-end du 8 mai. L'occasion de sortir les chapeaux, les tee-shirts et les lunettes de soleil. Pourquoi ? Le vent est au sud / sud-est et les masses d'air d'Afrique du Nord remontent chez nous. C'est rare mais pas inhabituel à cette époque selon Météo France.

Des températures au-dessus de 25 degrés

Les températures dépasseront largement les 25 degrés partout en Dordogne samedi et dimanche. "On aura entre 28 et 30 degrés samedi au meilleur de la journée, dimanche ce sera de nouveau entre 25 et 27 degrés. C'est un temps presque estival" explique Emmanuel Linden, prévisionniste Météo-France à Agen.

Emmanuel Linden, prévisionniste Météo France à Agen Copier

"Les températures pourraient atteindre des records. Ils sont autour de 30 degrés. On pourrait les frôler ou les dépasser" précise t-il.

Sur la même période, le dernier record date de 1995 avec des températures qui avaient atteint les 29,8°C à Bergerac et les 30,5°C aux Eyzies par exemple. Les 29,8°C ont aussi été atteint le 10 mai 2007 à Bergerac.

Des orages à venir

Revers de la médaille : les orages arriveront dimanche en fin d'après midi en Dordogne avec des précipitations pouvant atteindre les 20mm localement. Ils devraient durer une bonne partie de la nuit.