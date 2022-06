Des records de chaleur pourraient tomber cette semaine en Alsace

C'est l'été avant l'heure en cette mi-juin. La vague de chaleur précoce qui va toucher la France cette semaine devrait arriver en Alsace d'ici quelques jours. Selon Météo suivi Alsace : "Les températures vont monter progressivement avec des températures remarquables par leur niveau aussi tôt dans la saison, voire potentiellement inédites et qui pourront au moins une journée atteindre et dépasser le seuil des 35°. On surveillera la situation chez nous notamment vers la fin de semaine, au moment où une masse d'air très chaud finira par envahir la région".

Le record d'il y a trois ans pourrait tomber

Selon les prévisionnistes alsaciens, on pourrait atteindre voire dépasser le record d'il y a trois ans relevé le 30 juin 2019 sur la station de Strasbourg-Entzheim : 38,8 degrés. "Comme par ailleurs, le record absolu de chaleur tous mois confondu de 38,9° C à cette station".

Météo suivi Alsace s'inquiète de l'intensification de ces épisodes : "On remarque sans problème, que depuis les années 2000 et de manière encore plus frappante depuis 2013, l’occurrence de fortes chaleurs est observée en juin quasiment une année sur deux, alors qu’avant, cela constituait un évènement extrêmement rare"

Cet épisode survient par ailleurs après un mois de mai historiquement chaud.