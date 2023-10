Des records de chaleurs battus ce lundi en Lorraine

Des records de températures pour un mois d'octobre ont été battus ce lundi après-midi dans plusieurs villes de Lorraine, touchées comme une partie de la France par une vague de chaleur :

ⓘ Publicité

27.2°C à Metz-Frescaty (précédent en octobre 1966 avec 26.8)

27.6°C à Nancy-Essey (précédent en octobre 1985 avec 27.2)

27.4°C à Épinal (précédent le 7 octobre 2009 avec 26.5°C)

"Même si on a pas battu ces records de façon exceptionnelle, les températures que l'on a, d'autant plus sur la durée sont remarquable" commente Florian Pasiecznik, du site Météolor.fr. "On a déjà eu des pics par le passé comme en témoignent les précédents records. Mais on a une répétition des épisodes de chaleur et cette récurrence est inquiétante pour l'environnement."