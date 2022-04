Des records de froid battus en Berry ; inquiétudes pour les arboriculteurs

Il a fait très froid dans la nuit de dimanche à lundi dans l'Indre et le Cher. Des températures négatives et du gel qui pourraient avoir provoqué des dégâts sur les cultures.

Une nuit blanche à lutter contre le froid et le gel. Les arboriculteurs berrichons ont passé de longues heures à tenter de protéger leurs vergers. Dans l'Indre et dans le Cher, le thermomètre a baissé. "On a fait tout ce qu'on a pu pour limiter les dégâts. On va se reposer un peu et faire le bilan", nous confie ce lundi matin Pascal Clavier, président de la section arboriculture de la FDSEA du Cher. Il explique avoir vu des températures autour des - 6 degrés.

Certains petits feux ont été allumés entre les rangées d'arbres pour tenter de faire augmenter un peu le thermomètre.

Selon l'association Météo Centre, on a même battu des records de froid pour un mois d'avril. À Châteauroux, on a par exemple relevé -5,6 degrés. Du jamais vu depuis les -4,2 degrés relevés le 7 avril 1929 !