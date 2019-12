Des records de pluie battus en novembre en Gironde

Bordeaux, France

292 mm d’eau : la commune de Vendays-Montalivet n’avait jamais eu un mois de novembre aussi pluvieux. Le record de précipitations (250 mm), datant de l’an 2000, a été largement battu. L'ensemble du département a été copieusement arrosé. "On est dans les tranches hautes" confirme Météo-France, "les valeurs avoisinent souvent les records." En novembre, il tombe en général entre 80 et 120 mm d'eau en Gironde, selon les moyennes calculées sur plus de 30 ans. Cette année, les pluies ont été deux fois plus importantes : entre 240 et 280 mm.

Sauternes approche le record

Avec 240 mm, Sauternes est passé à 3 mm d'égaler son record de précipitations, datant comme Vendays-Montalivet de l'an 2000. A Cazeaux, on a enregistré 268 mm pour ce mois de novembre, 265 mm pour la station de Bordeaux-Mérignac. La Garonne, sous l'effet combiné des fortes pluies et des marées hautes, a d'ailleurs légèrement débordé à Bordeaux mais aussi à Libourne et Blaye.

La Garonne est montée très haut à Bordeaux. © Radio France - Camille Huppenoire