Des records de pluie pour le début du mois de décembre au Pays Basque

Du jamais vu depuis 64 ans, au moins. Le cumul de pluie à Biarritz a atteint 214 mm d’eau depuis ce début de mois de décembre dans les Pyrénées-Atlantiques. 190,7 mm rien que pour les quatre derniers jours, entre le 4 et le 7 décembre, selon les relevés de Météo France. Du jamais vu pour un début de mois de décembre depuis l’ouverture de la station à Biarritz, en 1956.

La normale sur 30 ans pour un mois de décembre sur Biarritz est de 150 mm (+142 % donc cette année par rapport à la normale). "Un phénomène qui a surtout touché le nord ouest du département, sur la partie Labourd, et sur le littoral, plus que dans les terres", explique Françoise Carayon, prévisionniste. La cause ? "Un blocage pyrénéen, un flux de nord-ouest resté coincé et ça fait comme une éponge chargée d'eau que l'on presse et toute l'eau s'est déversée sur les Pyrénées-Atlantiques et dans le sud des Landes où l'on a aussi battu des records."

Le record pour un mois de décembre dans le département, sur tout un mois, est de 402 mm et date d'il y a 60 ans, en décembre 1960. Les intempéries devraient se calmer dans les prochains jours, avant un retour en force de la pluie vendredi selon Météo France.