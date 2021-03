Il a fait chaud ce mardi 30 mars. Des records ont été battus dans plusieurs villes du Nord et du Pas-de-Calais. Les températures ont dépassé les 25 °C à Lille. Record de chaleur battu aussi en haut du Cap Griz-Nez.

Des records de températures battus dans le Nord et le Pas-de-Calais

Le temps a pris des allures estivales ce mardi 30 mars avec des températures jamais relevées dans la région. Jusqu'à 24, 4 °C à Watten dans le Nord. Il a fait 23,5 °C à Lille où le précédent record de 22,7 °C datait de 1968.

Records battus aussi à Valenciennes et au Cap Griz-Nez avec 22,5 °C le dernier record était de 19,4 °C

On a relevé 22 °C à Calais et Boulogne-sur-Mer et 23 °C au Touquet.

Cet air chaud arrive d'Afrique et il va rester sur le Nord et le Pas-de-Calais encore ce mercredi 31 mars. On pourrait même gagner un ou deux degrés.

Il faut en profiter, un anticyclone britannique va arriver sur la région ce vendredi 2 avril, et les températures vont brutalement baisser, d'une dizaine de degrés.