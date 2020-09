Des records de températures battus en Berry pour un mois de septembre

La vigilance jaune canicule est levée pour les départements de l'Indre et du Cher. Les températures vont un peu baisser ce mardi 15 septembre. Et ça ne fera pas de mal après le coup de chaud. Lundi, plusieurs records de chaleur ont été battus en Berry selon Météo France et l'association Météo Centre.

À Bourges, le thermomètre a grimpé jusqu'à 35,6 degrés, un record absolu à cette époque . Il n'avait pas fait aussi chaud depuis le 16 septembre 1961 (35,1 degrés).

. Il n'avait pas fait aussi chaud depuis le 16 septembre 1961 (35,1 degrés). À Avord, il a fait 35,8°C. Le précédent record, 35,3 degrés, datait du 16 septembre 1961.

Selon les relevés de températures recensés sur le site de l'association Météo Centre, il a également fait très chaud dans l'Indre mais il n'y a pas eu de record battu. À Châteauroux-Déols, il a fait 36,1 degrés. Il a même fait 37,2°C à Issoudun.