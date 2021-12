Des records de températures battus en Haute-Garonne, dans le Gers et le Tarn

Un ciel bleu et beaucoup de monde sans manteaux dans les rues de Toulouse ce vendredi, où il a fait 19,5°C. Photo d'illustration.

Météo France avait promis des records de températures pour ce réveillon du Nouvel An. Ils sont bien là ! La journée a encore été très douce en ex Midi-Pyrénées et le mercure a grimpé, dépassant les 20°C dans plusieurs départements de la région ce vendredi.

À côté de Saint-Gaudens, il a par exemple fait 22,3°C soit près d'un degré de plus que le précédent record enregistré en 2011. Dans le Gers, la station de Lahase située entre Auch et Toulouse, a enregistré 19,6°C soit 1,1°C que le record de 2019. Enfin à Montredon-Labessonnié dans le Tarn, il a fait 20,1°C. Le record précédent datait de 2015.

Météo France remarque tout de même que ces records sont pour la plupart enregistrés dans des stations créées il y a une vingtaine d'années. Les données sont moins nombreuses et les records de température tombent plus facilement.