Des records de températures "explosés" en Dordogne

On a explosé les records de température pour un mois d'octobre. Ce lundi 2 octobre, Météo France a relevé parfois plus de cinq degrés au dessus des derniers records.

"Il a fait 32,8°C à Périgueux ce lundi. Le précédent record, c'était 28,6°C relevés en 2022" explique Jérôme Lefer, prévisionniste à Météo France.

"34,9°C à Montignac-Lascaux". En 2022, on avait battu le record avec "seulement" 29,5°C". Météo France compte qu'on est plus de 10 degrés au dessus des normales de saison. "Tous les précédents records datent soit de 2011 soit de 2022 soit de 2019. On a de plus en plus ces périodes de chaleur"

Ce mardi 3 octobre, on va perdre 8-10 degrés par endroits et on attend un peu de pluie en Dordogne.