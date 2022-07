Des risques d'orages violents dans les Vosges

Si le département "redescend" en vigilance jaune pour des risques de canicule, le voilà placé par Météo France ce mercredi 20 juillet en "vigilance orange aux orages" . Des pluies surtout attendues dans l'après-midi.

La préfecture appelle chacun à la plus grand vigilance : " limitez vos déplacements, évitez les activités de plein air et les sorties en montagne, en forêt, près des cours d'eau, ne vous abritez pas sous un parapluie, sous les arbres ou contre une paroi, mettez en sécurité vos biens susceptibles d'être endommagés, évitez d'utiliser votre téléphone et les appareils électriques, ne touchez en aucun cas aux fils électriques tombés au sol"...

