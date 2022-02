Météo Bretagne indique des risques de verglas probables sur les routes ce vendredi 11 février au matin. Les départements du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine sont les principaux concernés.

Des risques de verglas dans le Morbihan et en Ille-et-Vilaine ce vendredi matin

Des routes du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine pourraient être verglacées ce vendredi 11 février 2022, selon Météo Bretagne (image d'illustration)

La pluie et le retour du froid pourraient créer des difficultés sur les routes de Bretagne, ce vendredi 11 février. Météo Bretagne indique un risque de verglas toute la matinée sur une grande partie de l'Ille-et-Vilaine et l'Est du Morbihan.

Non seulement le temps devrait être humide en fin de soirée ce jeudi, mais les températures seront négatives sur une partie de la Bretagne ce vendredi avec parfois -1 à -2°C. "Les routes devraient donc geler ce vendredi matin et la situation s'annonce parfois très délicate si vous devez prendre la route entre minuit et 11h", indique Météo Bretagne.