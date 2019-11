Des semaines pour remettre en état les arbres de Valence après les fortes chutes de neige

Valence, France

Des entreprises extérieures, et des stagiaires du Centre de Formation Professionnelle Forestière de Châteauneuf-du-Rhône sont venus épauler les cinq élagueurs du service espaces verts de Valence.

Plus de 20 grimpeurs passent d'arbres en arbres, dans les rues, dans les cours d'écoles, comme école Brossolette dans la quartier du Plan. Pierre Gérault, formateur, encadre les stagiaires sur ce chantier : "la priorité, c'est de gérer la sécurité. Retirer les branches restées en équilibre dans l'arbre et couper celles qui menacent de tomber. C'est l'urgence."

Des milliers d'arbres endommagés après les fortes chutes de neige à Valence (Drôme) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Ces travaux de sécurisation devraient prendre jusqu'à début décembre. Ce sera plus long dans les parcs de la Ville : ils ne pourront pas rouvrir avant plusieurs semaines.

Et après l'urgence, il faudra bien soigner les arbres encore debout explique Emilie Burtin, responsable du service espaces verts de Valence : "on s'attaquera à l'inventaire, au recensement. On vérifiera toutes les plaies en terme d'élagage, pour avoir quelque chose de propre, qui permette à l'arbre de survivre. Et dans les 3 ou 4 prochaines années, il faudra faire des diagnostics réguliers de tous les arbres qui ont eu des plaies importantes pour voir s'il n'y a pas des champignons, des bactéries qui se développent."

Un plan pour replanter massivement

Un "plan arbres" a d'ores et déjà été voté par le conseil municipal de Valence pour replanter massivement : 7000 arbres entre 2020 et 2026.

Pour replanter en priorité les 2 400 arbres qui vont devoir être abattus, le budget est de 4 millions d'euros. La Région va aider la Ville à hauteur de 600 000 euros. L'Agglo Valence/Romans donne 300 000 euros et le Département 200 000 euros, mais pour l'ensemble de l'agglomération.

La Ville de Romans a aussi de lourd dégâts sur son patrimoine arboré : plus de 5 000 arbres endommagés d'après une première estimation.