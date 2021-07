Des températures 10 degrés en dessous des normales saisonnières pour le 14 juillet en Lorraine

Il faudra s'équiper de doudoune et de parapluie si vous souhaitez célébrer la fête nationale en Lorraine ! Le mois de juillet a jusqu'à présent été très mitigé dans le ciel et souvent humide. Et le pire est à venir pour ces prochains jours. Ce mardi 13 juillet et mercredi 14 juillet, nous allons connaître des journées totalement grises dans le ciel, avec des températures dignes de l'automne.

Pour la journée du 14 juillet, le thermomètre ne dépassera pas les 16 ou 17 degrés, soit presque 10 degrés de moins que les normales saisonnières. Le tout accompagné de pluies constantes. Cette dépression est liée à l'arrivée d'une "goutte froide en provenance des Iles Britanniques" selon le site Météo Lor'. Du côté des précipitations, les cumuls ,de pluie pourraient atteindre 10 à 20mm en plaine, et 20 à 40mm dans le massif vosgien.

Petite éclaircie dans ce marasme météo, le soleil pourrait refaire son apparition en fin de semaine ! Timidement samedi, puis de manière beaucoup plus franche à partir de dimanche. Les températures vont elles aussi grimper pour atteindre jusqu'à 27/28 degrés. Peut-être bientôt le début de l'été en Lorraine, enfin !