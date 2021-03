Le t-shirt et les lunettes de soleil : le thermomètre a dépassé les 22 degrés ce lundi dans plusieurs communes de Drôme et d'Ardèche. Encore loin des records de chaleur pour la saison mais bien au-dessus des normales.

Des températures anormalement chaudes en Drôme et en Ardèche

Rappelez-vous, il y a un an, le soleil et la chaleur rythmaient le premier confinement. De quoi prendre l'habitude et oublier que dépasser 22 degrés à la fin mars, n'est pas la norme. Les températures attendues jusqu'à jeudi dépassent largement les normales de saison.

Pas de records battus

Le thermomètre a dépassé les 22 degrés ce lundi à Valence, Montélimar ou encore Aubenas. Bien loin des records respectifs à 24,4 ; 26 et 27,4°C. Cela dit, pour une fin mars, il fait chaud. Les températures maximales tournent plutôt autour des 15 degrés à cette saison.

Météo France n'exclut plus d'ailleurs de battre de nouveaux records si les températures poursuivent leur montée. La chaleur doit s'imposer jusqu'à jeudi dans la Drôme et en Ardèche, avant une dégradation attendue pour le week-end.

Les variations de températures sont particulièrement importantes en ce début de printemps puisqu'il fait entre 20 et 22 degrés d'écart entre le matin et l'après-midi. On est loin encore du record de 28,9°C à Sederon en 2019 mais là aussi au-dessus des moyennes de 10 degrés de différence.