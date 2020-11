Des températures anormalement douces en novembre en Loire-Atlantique et en Vendée

Les températures sont supérieures de quatre degrés aux normales saisonnières depuis le début du mois de novembre en Loire-Atlantique et en Vendée. Cette météo douce a des conséquences sur les plantes qui fleurissent plus tôt que d'habitude. Reportage à Carquefou.

Depuis le début du mois de novembre, les températures sont douces pour la saison en Loire-Atlantique et en Vendée. "Il fait 4°C de plus que la normale, relève Stéven Tual du site Météo Breizh. Il fait habituellement environ 12°C à cette période de l'année mais ces derniers jours, il faisait davantage aux alentours de 16°C."

Le 7 novembre, on a même relevé jusqu'à 19,6°C à Nantes. Ce n'est pas un record puisqu'en 2015, le thermomètre était monté à plus de 21°C en novembre. Mais cette année, le phénomène dure depuis plusieurs semaines en raison d'un "flux méditerranéen qui a apporté énormément de douceur. Ce qui caractérise cet épisode, ce sont des températures très régulièrement entre 3 et 5 degrés au-dessus de la norme donc c'est vraiment cette anomalie douce qui se maintient."

Les plantes fleurissent plus tôt que prévu

Les températures sont d'ailleurs plutôt douces depuis le début de l'année puisque sur les 11 premiers mois, il n'y a qu'en octobre que l'on a connu des températures en-dessous de la moyenne saisonnière.

Ces dérèglements ont des conséquences sur les plantes qui fleurissent en avance et donc sur le travail des horticulteurs. À Carquefou, près de Nantes, Joël Lemaitre doit s'adapter en permanence.