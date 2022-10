Des températures anormalement douces pour un mois d'octobre dans le Gard et en Lozère

La sensation de douceur ressentie depuis le mois d'octobre se vérifie dans les chiffres. Depuis le début du mois, les températures sont supérieures aux normales de saison selon Florence Vaysse, référente territoriale de Météo France pour le Languedoc-Roussillon. "À Nîmes-Courbessac, la moyenne des températures est de 19,6 degrés, en sachant que le mois n'est pas terminé. L'ancien record date d'octobre 2014 : la moyenne était de 18,7 en sachant que la normale est de 16,3. On est trois degrés au-dessus des normales. On retrouve cette même variation à Mende avec 14,6 degrés alors que la moyenne est de 11,5. C'est encore plus flagrant au Mont Aigoual : ces derniers jours, on a des températures de 6-7 degrés au dessus des normales. Les températures du matin sont plus chaudes que ce qu'on devrait attendre l'après-midi." Ces températures élevées sont attendues au moins jusqu'à la fin du mois. Et toujours pas de pluie prévue.

"Avec ces températures, ce mois d'octobre 2022 devrait se hisser au premier rang des mois d'octobre les plus chauds jamais enregistrés depuis 1947."

L'augmentation des températures s'accélère

Cette augmentation des températures étaient annoncée par tous les experts depuis les années 80. Ce qui est nouveau, c'est que cette augmentation s'accélère. "En fait, c'est depuis le mois d'avril qu'on a des températures qui sont généralement et très fréquemment, très au-dessus des normales de saison, poursuit Florence Vaysse. Ce qui s'est passé cet été 2022, et ce qui se passe cet automne, est à l'image de ce qu'on devrait rencontrer en moyenne au milieu du siècle."

En Languedoc-Roussillon, les projections climatiques montrent en effet une poursuite du réchauffement jusqu’aux années 2050, quel que soit le scénario. Sans réduction significative des émissions de gaz à effet de serre , le réchauffement pourrait dépasser cinq degrés à la fin du siècle.