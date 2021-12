15C° à Saint-Hilaire-du-Harcouët, 14,7C° à Alençon ou encore 15,5C° à Caen, ce ne sont pas les températures les plus hautes jamais relevées sur un mois de décembre, mais ce sont des records pour un 29 décembre.

Des températures bien au-delà des moyennes de saison en Normandie et des records pour un 29 décembre

C'est un air chaud venu des Açores qui fait grimper le thermomètre en ce 29 décembre en Normandie. Des records ont donc été battu pour cette journée en Normandie avec plus de 15C° à Caen et Saint-Hilaire-du-Harcouët, et 14,7C° à Alençon : il n'a jamais fait aussi chaud un 29 décembre depuis que les relevés existent indique Météo France.

Sur l'ensemble du mois de décembre, les records tiennent mais on est seulement un ou deux degrés en-dessous en fonction des zones. A Caen par exemple, la température la plus élevée pour un mois de décembre date du 19 décembre 1989 avec 17,2C°. Ces températures sont malgré tout exceptionnelles. Depuis 70 ans, le thermomètre est passé au-dessus des 15C° seulement 12 fois, principalement sur trois années particulièrement chaudes : 1953,1989 et 2015.

Commencé le 27 décembre, cet épisode de chaleur hivernale devrait durer jusqu'au 2 janvier avec des températures au-dessus des 12C°. Les températures devraient redescendre pour la nouvelle année.